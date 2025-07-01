С 1 июля в Новосибирской области вырастут тарифы на ЖКХ

С начала июля 2025 года в Новосибирской области произойдёт плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно утверждённым Правительством РФ параметрам, средний уровень индексации по стране составит 11,9%. В последующие годы рост будет более умеренным: в июле 2026 года 5,4%, а в июле 2027-го 4,8%.