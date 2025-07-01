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Экономист Балынин раскрыл, кому повысят пенсии с 1 июля

Увеличение будет не разовым, а сохранится и на последующие месяцы.

Источник: Аргументы и факты

С 1 июля россиянам, которым исполнилось 80 лет в июне 2025 года, повысят страховые пенсии, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В июле 2025 года произойдёт повышение страховых пенсий тем гражданам, кому исполнилось 80 лет в июне 2025 года. Данное увеличение реализуется путём, во-первых, удвоения фиксированной выплаты (так было и в предыдущие годы), а, во-вторых, включения в неё надбавки за уход (осуществляется с 2025 года, её размер равен 1314 рублей)», — отметил Балынин.

Фиксированная выплата к страховой пенсии сейчас составляет 8 907,7 рубля. После удвоения её размер будет составлять 17 815,4 рубля.

«С учётом включаемой с 2025 года в состав фиксированной выплаты надбавки за уход размер фиксированной выплаты составит 19 129,4 рубля», — добавил Балынин.

Если в июне у гражданина, которому только исполнилось 80 лет, размер страховой пенсии составлял, например, 34 875,89 рубля, то в июле ее размер увеличится до 45 097,59 рубля.

«Данное увеличение не является разовым, а сохраняется и на последующие месяцы», — резюмировал экономист.

Ранее Балынин рассказал об оплачиваемых допвыходных для предпенсионеров.