Экономист Балынин раскрыл, кому повысят пенсии с 1 июля

«В июле 2025 года произойдёт повышение страховых пенсий тем гражданам, кому исполнилось 80 лет в июне 2025 года. Данное увеличение реализуется путём, во-первых, удвоения фиксированной выплаты (так было и в предыдущие годы), а, во-вторых, включения в неё надбавки за уход (осуществляется с 2025 года, её размер равен 1314 рублей)», — отметил Балынин.