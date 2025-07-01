В Госдуме оценили возможность снижения ключевой ставки

Депутат также отметил, что рост цен на сырьевых рынках способствует укреплению рубля и поддержанию российского бюджета, что, в свою очередь, оказывает давление на инфляцию в сторону снижения. Аксаков добавил, что ожидает плавного снижения ключевой ставки и не исключает ее очередного уменьшения в июле, однако решение будет зависеть от устойчивости инфляционного спада и ожиданий населения.