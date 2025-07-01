В Госдуме оценили возможность снижения ключевой ставки

В июле ключевая ставка ЦБ возможно снизится.
Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может снизиться до 13−15% годовых при отсутствии внешних негативных шоков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились смелые прогнозы по ключевой ставке в 2025 году.
«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17−18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13−15% годовых», — заявил Аксаков. Цитата по РИА «Новости».
Депутат также отметил, что рост цен на сырьевых рынках способствует укреплению рубля и поддержанию российского бюджета, что, в свою очередь, оказывает давление на инфляцию в сторону снижения. Аксаков добавил, что ожидает плавного снижения ключевой ставки и не исключает ее очередного уменьшения в июле, однако решение будет зависеть от устойчивости инфляционного спада и ожиданий населения.
Ранее в Центробанке допустили возможность снижения ключевой ставки на июльском заседании. Как сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, принятия подобного решения будет зависеть от уверенности банка в прогнозах движения инфляции.
На сегодняшний день ключевая ставка в РФ — 20%. Ее повышение возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения, отмечал советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.