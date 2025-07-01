Коммунальные услуги в Челябинской области с 1 июля подорожают в диапазоне от 10,5 до 19,9%

С 1 июля в 141 муниципальном образовании региона ежемесячный платеж за услуги ЖКХ увеличится в среднем на 18%, в 139 — менее, чем на 18%.
Так, в тройке территорий с самым маленьким приростом в размере коммунального платежа следующие сельские поселения: Сыртинское (Кизильский район) — 10,5%; Приморское (Агаповский район) — 11,1% и Калининское (Брединский район) — 11,4%.
В 139 муниципальных образованиях региона коммунальный платеж увеличится на 18%. Среди них — Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Миасский, Озерский, Снежинский и Трехгорный городские округа.
В Челябинске, Магнитогорске и Копейске тарифы на коммунальные услуги вырастут на 19,9%.
Напомним, с 1 июля электроэнергия для населения подорожает на 12,5%, газ — на 10,3%, вывоз мусора — на 18%. Тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведения зависят от муниципалитета, состояния инфраструктур, потребления и ресурсоснабжающей организации.
В среднем по России предельный рост платы за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года составит 11,9%.
Конкретный пример: типовая квартира 54 квадратных метра в Челябинске с газовой плитой, прописана семья из трех человек. Плата за все коммунальные услуги (свет, отопление, горячая и холодная вода, канализация, газ, вывоз мусора) составит 9 тыс. 541 рубля 63 копейки. Плюс к расходам составит 1 тыс. 583 рубля 64 копейки.