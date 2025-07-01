Жителю Енисейска вернут 287 тысяч за навязанные услуги при покупке машины

По данным Роспотребнадзора Красноярского края, 287 тыс. рублей вернут жителю Енисейска за навязанные услуги при покупке машины. В салоне «Автономия» мужчина приобретал в кредит «Ладу Гранту» и поддался на уговоры продавца.
Так, енисеец оформил ещё один договор на оказание дополнительных услуг с ООО «Кар Помощь 24» за 191 тыс. рублей. Этот сертификат давал право в течение трёх лет получать техническую помощь (подвоз топлива, эвакуация авто при поломке, подзарядка, запуск двигателя). Спустя время мужчина понял, что не нуждается в этих услугах, и решил отказаться от них в одностороннем порядке. Компания же проигнорировала требования, после чего пострадавший обратился в суд.
В итоге судьи защитили права потребителя и потребовали взыскать с компании 191 тыс. рублей, уплаченных по договору, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, 29 тыс. руб. процента за пользование чужими деньгами и 57 тыс. руб. штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.