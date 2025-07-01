Иранская компания Nasim Bahr Kish хочет полностью выкупить Астраханский порт

Как поясняет старший партнер Nordic Star Андрей Гусев, с формальной точки зрения Nasim Bahr Kish уже обладает мажоритарным контролем и не обязана делать обязательную оферту. Однако предложение может быть частью стратегии по консолидации управления и устранению блокирующего влияния миноритариев. Кроме того, оно может закрыть юридические риски, связанные с предыдущими транзакциями, и подготовить почву для принудительного выкупа в случае достижения 95%.