Разъяснены правила раздела купленного до брака жилья

Квартира, приобретенная до официального оформления брачных отношений, не подлежит разделу между супругами в случае развода, даже если некоторые выплаты по ней производились в период совместной жизни. Такой принцип закреплен в постановлении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Коллегия рассмотрела имущественный конфликт между бывшими супругами из Ставрополя, состоявшими в браке на протяжении 13-ти лет. Мужчина заключил соглашение об участии в долевом строительстве трехкомнатной квартиры до официальной регистрации брака, однако часть платежей была произведена уже после заключения брака. Оформление права собственности также произошло в период брака.
При разводе женщина потребовала выделить ей половину стоимости квартиры, считая ее совместно нажитым имуществом, утверждая, что финансирование покупки осуществлялось за счет свадебных подарков, общих накоплений и финансовой помощи родственников с обеих сторон.
Разногласия между сторонами достигли Верховного Суда Российской Федерации.
Погашение в период брака личного долга одним из супругов по обязательству, возникшему из договора долевого участия, заключенного до брака, равно как и регистрация права собственности в этот период, не являются основаниями для признания жилого помещения совместно нажитым имуществом, как указано в постановлении.
Вместе с тем суд подчеркнул наличие способов защиты интересов бывшей супруги. Если в приобретение недвижимости были инвестированы ее личные средства или общие семейные финансы, она имеет право требовать компенсацию в размере половины понесенных затрат.
Действующее законодательство предусматривает инструменты защиты прав супруга, который полагает, что личные обязательства другого исполнялись за счет их общего имущества, включая право на требование компенсации, пропорциональной его доле в совместной собственности. Исполнение супругом личного обязательства, возникшего до брака, за счет общих доходов семьи предоставляет другому супругу право требовать возмещения половины потраченных средств при условии наличия документального подтверждения факта данных расходов, уточнил суд.
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