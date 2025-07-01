Разъяснены правила раздела купленного до брака жилья

Коллегия рассмотрела имущественный конфликт между бывшими супругами из Ставрополя, состоявшими в браке на протяжении 13-ти лет. Мужчина заключил соглашение об участии в долевом строительстве трехкомнатной квартиры до официальной регистрации брака, однако часть платежей была произведена уже после заключения брака. Оформление права собственности также произошло в период брака.