В Омске с 1 июля увеличились цены на коммунальные услуги

С 1 июля в Омске увеличилась плата за «коммуналку». Практически все коммунальные услуги подорожали, но меньше чем на предельный размер (16,1%).
Электричество для жителей домов с газовыми плитами подрастёт до 6,27 ₽/кВт*ч (с нынешних 5,58 ₽/кВт*ч, то есть на 12,4%).
В домах с электроплитами стоимость энергии изменится с 3,90 ₽/кВт*ч до 4,38 ₽/кВт*ч (т. е. на 12,3%).
Кубометр холодной воды обойдётся в 27,78 рубля. Сейчас он стоит 24,37 рубля, то есть рост составит 14%.
За водоотведение тоже придётся платить по-новому: вместо 28,03 рубля за куб на 13,9% больше, то есть 31,94.
Отопление для клиентов «Омск РТС» подорожает с 2 362,76 рубля за гигакалорию до 2 637,94 рубля, то есть на 11,6%.
Клиенты «Тепловой компании» за тепло будут платить не 2 737,49 рубля, а 3 178,22 рубля, то есть на предельно допустимые 16% больше.
Больше всего вариантов роста цен есть у потребителей газа.
Клиенты «Омскгоргаза» вместо 101,49 рубля за кубометр будут платить 117,81 рубля (на 16% больше, это максимально допустимый рост).
Тарифы для абонентов «Газпром межрегионгаза Омск» останутся на уровне прошлого года: от 6,95 до 11,24 рубля за кубометр в зависимости от типа потребителей.
«Омская областная газовая компания» поднимет цену кубометра газа с 98,65 рубля до 114,52 рубля, то есть на 16%.