С начала года в аэропорту Перми увеличился пассажиропоток

Пассажиропоток увеличился в пермском аэропорту «Большое Савино» с начала 2025 года, сообщает «Новый компаньон».
По данным издания, за первое полугодие 2025 года пермским аэропортом воспользовались почти 90 тысяч человек. В 2024 году за этот же период пассажиропоток составил свыше 48 тысяч человек.
Также увеличилось и количество международных рейсов. В прошлом году за этот период из Перми в другие страны вылетело 270 рейсов, а в этом — 460, что на 41% больше.
Такое увеличение связывают с появлением нового авиаперевозчика «Pegasus Airlines», которые летают по основному туристическому маршруту «Пермь — Анталья».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с 18 июля пермяки смогут прямым рейсом улететь в Ярославль. Путь займёт около двух часов, а самый дешёвый билет стоит три тысячи рублей.