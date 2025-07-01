Дорогая «коммуналка» и социальные счета: что ждет россиян в июле

С 5 июля уголовные дела также грозят помощникам аферистов — дропперам. Наказание за передачу мошенникам своей банковской карты — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы до трех лет или ограничение свободы на тот же срок. Для тех, кто оформил новую карту по заказу аферистов и передал ее преступникам, наказание будет строже: штраф до 1 миллиона или лишение свободы на срок до шести лет с наложением штрафа до полумиллиона.