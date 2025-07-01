Евростат: ЕС может лишиться четверти месячного импорта российских удобрений

Напомним, что с 1 июля ЕС вводит дополнительные ограничительные меры на российские удобрения: к базовой пошлине 6,5% добавятся специальные сборы — €40 для тонны для азотных и €45 для тонны для смешанных удобрений. В дальнейшем тарифы будут поэтапно повышаться, достигнув к 2028 году €315 и €430 соответственно.