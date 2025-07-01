Евростат: ЕС может лишиться четверти месячного импорта российских удобрений

Введение ЕС с 1 июля пошлин на российские удобрения может сократить ежемесячный импорт на 25% либо увеличить расходы на закупки примерно на €14 млн. Об этом свидетельствуют данные Евростата, их приводят РИА Новости.
Напомним, что с 1 июля ЕС вводит дополнительные ограничительные меры на российские удобрения: к базовой пошлине 6,5% добавятся специальные сборы — €40 для тонны для азотных и €45 для тонны для смешанных удобрений. В дальнейшем тарифы будут поэтапно повышаться, достигнув к 2028 году €315 и €430 соответственно.
По данным за апрель, на Россию пришлось 27% всего европейского импорта удобрений (376 тыс. тонн). Однако доля делится по категориям: 18% для калийных, 29% для азотных и 33% для смешанных удобрений.
Ранее KP.RU писал, что в первые два месяца 2025 года экспорт российских удобрений в Индонезию установил новый рекорд, составив 274 тысячи тонн.