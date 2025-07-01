«Газпрому» помогут избежать налоговой нагрузки по долгам оператора «Северного потока»

«Газпрому» помогут снизить налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2.
Минфин РФ предложил поправки в налоговое законодательство, которые позволят «Газпрому» избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора «Северного потока-2» — швейцарской компании Nord Stream 2 AG. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве и материалы к законопроекту, проект изменений был одобрен 30 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Проект поправок подготовлен в целях недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО “Газпром” в связи с задолженностью швейцарской компании “Норд Стрим 2 АГ”». Согласно документу, предлагается расширить определение «безнадежного долга», признав таковыми, в частности, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранных организаций, учтенную в составе дохода", — передает РБК. По данным журналистов, изменения внесены в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ.
Они позволят не начислять налоги на прощенные долги по процентам. Однако для этого необходимо, чтобы стороны входили в одну международную группу компаний, на иностранную организацию действовали санкции, а прощение было оформлено соглашением, утвержденным судом иностранного государства.
Ранее оператору газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG помогли выплатить долги. Долг компании перед кредиторами погасил американский бизнесмен Стивен Линч. После этого стали ходить слухи, что тот может выкупить «Северный поток». Однако в России подчеркнули, что не получали подобных предложений.