Суд запретил застройку квартала около ЦУМ «Самара»

Напомним, в 2016 г. «Бизнес Дата» заключила с мэрией договор о развитии застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова, Вилоновской площадью 26 490 кв.метров. Такие соглашения предусматривают расселение жильцов старых домов и снос построек. Уже на освобожденной площадке застройщик вправе возвести новые дома, согласовав предварительно проект с городскими властями. Компания планировала реализовать проект 4-секционного жилого дома разной высотности (от трех до девяти этажей) с встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Однако к стройке приступить так и не смогла, потратив многие годы на судебные тяжбы с городскими властями.