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В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 13% годовых к концу 2025 года

Аксаков: ключевая ставка может опуститься до 13−15% к концу года.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки. Там заявили, что она к концу 2025 года может опуститься до 15−13% годовых. В этом уверен депутат, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17−18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13−15% годовых», — заявил депутат в интервью изданию РИА Новости.

Аксаков подчеркнул, что в настоящее время конъюнктура на рынках сырья способствует росту цен на нефть, что положительно сказывается на доходах бюджета России и курсе рубля, а также способствует снижению инфляции. По его мнению, снижение ключевой ставки будет происходить постепенно. При этом депутат заявил, что регулятор может начать снижение ставки уже в июле, но также ЦБ РФ, вероятно, возьмет паузу для оценки ситуации в экономике.

Ранее KP.RU передал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ключевая на этом уровне будет оставаться не бесконечно долго. Центробанк рассматривает снижение ключевой ставки, правда, многое будет зависеть от экономических шоков и уровня инфляции.

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