В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 13% годовых к концу 2025 года

Аксаков подчеркнул, что в настоящее время конъюнктура на рынках сырья способствует росту цен на нефть, что положительно сказывается на доходах бюджета России и курсе рубля, а также способствует снижению инфляции. По его мнению, снижение ключевой ставки будет происходить постепенно. При этом депутат заявил, что регулятор может начать снижение ставки уже в июле, но также ЦБ РФ, вероятно, возьмет паузу для оценки ситуации в экономике.