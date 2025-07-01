В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 13% годовых к концу 2025 года

В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки. Там заявили, что она к концу 2025 года может опуститься до 15−13% годовых. В этом уверен депутат, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17−18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13−15% годовых», — заявил депутат в интервью изданию РИА Новости.
Аксаков подчеркнул, что в настоящее время конъюнктура на рынках сырья способствует росту цен на нефть, что положительно сказывается на доходах бюджета России и курсе рубля, а также способствует снижению инфляции. По его мнению, снижение ключевой ставки будет происходить постепенно. При этом депутат заявил, что регулятор может начать снижение ставки уже в июле, но также ЦБ РФ, вероятно, возьмет паузу для оценки ситуации в экономике.
Ранее KP.RU передал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ключевая на этом уровне будет оставаться не бесконечно долго. Центробанк рассматривает снижение ключевой ставки, правда, многое будет зависеть от экономических шоков и уровня инфляции.