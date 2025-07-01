На Кубани отсрочили запрет на найм мигрантов для стройки соцобъектов

В январе 2024 года в Краснодарском крае уже ввели запрет на работу иностранных граждан по патентам в 85 видах экономической деятельности, включая сельское хозяйство, торговлю, добычу полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Исключение сделали для строительной отрасли, где допустимая доля трудовых мигрантов по патентной системе составляла 50 процентов.