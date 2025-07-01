Концессию по строительству мусорного завода около Сысерти признали устаревшей и невыгодной

Он немного рассказал про историю несостоявшегося экокластера в Сысертском муниципальном округе. «До этого момента область рассматривала около 20 объектов. Это очень сложно и много требований к участку. Казалось бы, мы не самая безземельная страна, но для больших агломераций, как Екатеринбург, найти участок очень сложно. Есть скальные породы, огромное количество торфа. Нужно найти площадку, чтобы можно было туда возить… Двадцать площадок анализировали, но нашли только сысертскую. До нее 40 км от Екатеринбурга и 30 км — от Сысерти», — рассказал Бобров.