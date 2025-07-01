Концессию по строительству мусорного завода около Сысерти признали устаревшей и невыгодной

Считающийся главным бенефициаром отмененного строительства мусорного полигона под Сысертью бизнесмен Алексей Бобров созвал пресс-конференцию. Он рассказал журналистам, что концессионер — «Корпорации СТС» — давно хотел расторгнуть договор с властями, так как построить задуманный экокластер в современных политических и технологических условиях невозможно. Также Бобров дал наставления правительству Свердловской области, намекнул, что решение по данному земельному участку не окончательное, признался в наличии австрийского гражданства и послал журналистов к Куйвашеву. Подробнее — в материале ЕАН.
Алексей Бобров считается человеком, близким к бывшему губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. О расторжении концессии с предприятием «Экологические системы» (входит в периметр «Корпорации СТС») в субботу объявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
По заявлению Алексея Боброва, инициатива разрыва концессионного соглашения исходила от «Корпорации СТС».
«Мы полтора года выходили с этой инициативой. Вели диалог [с правительством Свердловской области]. Ни одна из сторон не может выполнить обязательства. Выхода два — отказ или тотальная реорганизация. Но иногда легче снести и построить заново экологическую экономическую конструкцию. Легче так, чем модернизировать прежнюю версию», — заявил Алексей Бобров.
Он также выразил благодарность Денису Паслеру за принятое решение. «Мы за это признательны. Долго шли к этому. Решение профессиональное и ответственное. С моей стороны оно было необходимое», — отметил Бобров. Он рассказал, что за прошедшее с момента заключения концессии время строительная инфляция составляла 30% в год.
«В 2021 году не было санкционных ограничений, которые есть сейчас. На тот момент [в договор] была заложена часть оборудования зарубежного производства. Сейчас его нет, должно произойти замещение, что тоже меняет конфигурацию концессии. Технологический сегмент очень сильно развивается, наука идет вперед. Многие направления существенно поменялись за время работы над проектом», — рассказал бизнесмен.
В то же время он напомнил об обязанности областных властей продолжать работу в этом направлении. Бобров подчеркнул, что обязанность обрабатывать отходы с области никто не снимал.
«Те свалки, которые действуют сейчас, не соответствуют требованиям, это источники повышенной биологической техногенной опасности. Области нужно в соответствии с этим принять решения о месте нахождения новых экокластеров и о рекультивации имеющихся», — напомнил Алексей Бобров.
Он немного рассказал про историю несостоявшегося экокластера в Сысертском муниципальном округе. «До этого момента область рассматривала около 20 объектов. Это очень сложно и много требований к участку. Казалось бы, мы не самая безземельная страна, но для больших агломераций, как Екатеринбург, найти участок очень сложно. Есть скальные породы, огромное количество торфа. Нужно найти площадку, чтобы можно было туда возить… Двадцать площадок анализировали, но нашли только сысертскую. До нее 40 км от Екатеринбурга и 30 км — от Сысерти», — рассказал Бобров.
По его оценкам, бизнес понес затраты на освоение площадки под экокластер, «но они не космические». В то же время, по оценкам Боброва, правительству Свердловской области теперь нужно будет провести огромную работу.
«Подошла площадка около Березовского, но там воинская часть. А поиск места [под полигон] — исключительная компетенция Свердловской области. Есть экономические и идеологические вопросы. Главное, чтобы соблюдалось законодательство, все остальное — вопросы правительства региона», — добавил бизнесмен.
Алексей Бобров намекнул, что фактически сейчас расторгается невыгодная обеим сторонам (и правительству Свердловской области, и «Корпорации СТС) концессия, а судьба участка в Сысертском муниципальном округе еще не определена. “Документы о разрыве концессии мы еще не получили. Будет эта площадка или какая-то другая, ответить невозможно”, — подчеркнул Бобров. Однако он не исключил появления там птицефермы или свиноводческого комплекса. “Пока пауза. Будет достаточно времени подумать”, — рассказал бизнесмен.
По поводу возможного дальнейшего участия в проектах по мусорному полигону для Екатеринбургской агломерации Алексей Бобров заявил, что теперь мяч на стороне правительства Свердловской области. «Они должны понять возможности и то, на каких условиях заинтересована область. Они должны быть сформулированы и предложены публично или в переговорной плоскости. Дальше уже будем обсуждать», — заявил Бобров.
Однако в механизмах концессий он несколько усомнился: «Концессия вещь хорошая, но это две цены за четыре года, а проект будет окупаться 10 лет», — сказал он, но добавил, что для «Корпорации СТС» «оптимально то, что эффективно для области».
На вопрос, почему концессия не была расторгнута при прежнем губернаторе, раз уже в течение полутора лет считалась нереализуемой, Алексей Бобров в ставшей традиционной для уральских ньюсмейкеров манере послал их к Евгению Куйвашеву.
«Это вопрос к Евгению Владимировичу. Каждый руководитель субъекта идет в своей логике, и у каждого свое видение. Мы только что обсуждали, концессии нет. Но что будет дальше, неизвестно. Может, Куйвашев не хотел разрывать концессию, но хотел сделать так-то и так-то. Денис Владимирович [Паслер] решил по-другому — концессии не будет, но будем думать и работать. Как правильно — неизвестно», — ответил Бобров.
Он огласил и лозунг «Корпорации СТС»: «Мы не ходим, не просим и не ожидаем. Нас просят об услугах и зовут. Мы ничего не просим и ни на что не надеемся. В этой позиции мы живем и ничего не теряем». Бобров добавил, что не слышал о появлении в повестке вопроса о полной национализации частично принадлежащего корпорации предприятия «Облкоммунэнерго» (фактически оно является материнской компанией для «Экологических систем»). «Этот вопрос не обсуждается. Но я могу чего-то не знать», — уклончиво ответил Алексей Бобров.
Прямо он ответил на вопрос о собственном гражданстве: «У меня официально австрийское гражданство. Но мы строго выполняем требования российского законодательства. Бенефициары компаний, участвующих во всех этих процессах, российские».
Екатерина Землянская, Артем Рябов.