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Застройку 105-го квартала у ЦУМ «Самара» окончательно запретили в суде

Арбитражный суд окончательно отказал компании «Бизнес Дата» в попытке застроить 105-й квартал рядом с ЦУМом.

Арбитражный суд окончательно отказал компании «Бизнес Дата» в попытке застроить 105-й квартал рядом с ЦУМом. Это решение — финальный аккорд в многолетнем споре между застройщиком и городом. Об этом сообщает ВолгаНьюс.

Как начинался конфликт:

В 2016 году «Бизнес Дата» подписала с мэрией договор о развитии территории между улицами Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской. Планировался жилой комплекс (3−9 этажей) с подземной парковкой, но проект застрял в судах.

Почему застройку не разрешили?

В 2020 году квартал вошёл в границы исторического поселения, и зонирование сменили с «многоэтажной застройки» на «многофункциональную зону».

Участок оказался в охранной зоне объектов культурного наследия, включая городскую усадьбу и дом с подпольной типографией РСДРП.

В 2024-м старые дома на Буянова и Арцыбушевской признали ценными градоформирующими объектами — их теперь нельзя сносить.

Что решил суд?

Апелляция отменила прошлые победы «Бизнес Даты», согласившись с мэрией: строить высотки в историческом центре нельзя. Закон запрещает нарушать этажность и вторгаться в охранные зоны.

У застройщика есть 2 месяца на обжалование, но шансов мало — статус территории теперь защищён жёстче.

Итог: центр Самары сохранит облик, а инвестору придётся искать другие площадки.

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