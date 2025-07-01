Застройку 105-го квартала у ЦУМ «Самара» окончательно запретили в суде

Арбитражный суд окончательно отказал компании «Бизнес Дата» в попытке застроить 105-й квартал рядом с ЦУМом. Это решение — финальный аккорд в многолетнем споре между застройщиком и городом. Об этом сообщает ВолгаНьюс.
Как начинался конфликт:
В 2016 году «Бизнес Дата» подписала с мэрией договор о развитии территории между улицами Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской. Планировался жилой комплекс (3−9 этажей) с подземной парковкой, но проект застрял в судах.
Почему застройку не разрешили?
В 2020 году квартал вошёл в границы исторического поселения, и зонирование сменили с «многоэтажной застройки» на «многофункциональную зону».
Участок оказался в охранной зоне объектов культурного наследия, включая городскую усадьбу и дом с подпольной типографией РСДРП.
В 2024-м старые дома на Буянова и Арцыбушевской признали ценными градоформирующими объектами — их теперь нельзя сносить.
Что решил суд?
Апелляция отменила прошлые победы «Бизнес Даты», согласившись с мэрией: строить высотки в историческом центре нельзя. Закон запрещает нарушать этажность и вторгаться в охранные зоны.
У застройщика есть 2 месяца на обжалование, но шансов мало — статус территории теперь защищён жёстче.
Итог: центр Самары сохранит облик, а инвестору придётся искать другие площадки.
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