В Башкирии оборот торговли вырос, а жалоб покупателей стало меньше

В январе — марте 2025 года оборот розничной торговли в Башкирии вырос на 8,9%, в то время как в целом по ПФО рост составил 5%, а в РФ — 1,1%. Об этом на совещании правительства сообщил министр торговли РБ Азат Аскаров.
В денежном выражении оборот за I квартал составил 402 млрд руб.
За 2024 год объём розничного товарооборота увеличился на 12%, или на 263 млрд руб. — и составил 1,54 трлн руб. (в ПФО +8,2%, в РФ +7,2%).
В 2024 году было рассмотрено около 6 тысяч жалоб покупателей — на 40% меньше, чем в 2023-м. Это связано с увеличением мероприятий, направленных на повышение потребительской грамотности, считают в минторге.