Самолеты из Новосибирска вновь полетят в Дубай через Иран

Авиакомпания S7 объявила о возобновлении рейсов из Новосибирска в Дубай с использованием воздушного коридора над Ираном. Согласно заявлению представителей авиаперевозчика, первый вылет состоится 2 июля.
За несколько дней до этого, 30 июня, Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний. Несколькими днями ранее было получено разрешение на дневные полеты в Израиль через территорию Катара.
В официальном пресс-релизе S7 Airlines говорится, что после снятия запрета на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, авиакомпания возвращается к стандартному маршруту между Новосибирском и Дубаем, пролегающему через Иран. Ближайший рейс в данном направлении намечен на 2 июля.