Самолеты из Новосибирска вновь полетят в Дубай через Иран

В официальном пресс-релизе S7 Airlines говорится, что после снятия запрета на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, авиакомпания возвращается к стандартному маршруту между Новосибирском и Дубаем, пролегающему через Иран. Ближайший рейс в данном направлении намечен на 2 июля.