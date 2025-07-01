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Самолеты из Новосибирска вновь полетят в Дубай через Иран

30 июня Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний.

Авиакомпания S7 объявила о возобновлении рейсов из Новосибирска в Дубай с использованием воздушного коридора над Ираном. Согласно заявлению представителей авиаперевозчика, первый вылет состоится 2 июля.

За несколько дней до этого, 30 июня, Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний. Несколькими днями ранее было получено разрешение на дневные полеты в Израиль через территорию Катара.

В официальном пресс-релизе S7 Airlines говорится, что после снятия запрета на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании, авиакомпания возвращается к стандартному маршруту между Новосибирском и Дубаем, пролегающему через Иран. Ближайший рейс в данном направлении намечен на 2 июля.