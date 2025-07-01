Тенге теряет позиции: Нацбанк сделал заявление по валютному рынку

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный банк в июне осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 188 млн долларов, или около 4% от общего объема торгов. Национальный банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ в целях диверсификации портфеля и получения реальной доходности в долгосрочном периоде продолжит приобретение валюты в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом с учетом прогнозируемой динамики пенсионных активов планируемый объем приобретения валюты в июле составит не более 100 млн долларов.