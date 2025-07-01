В Ростове утвердят проект моста на Зеленый остров

Переправа будет начинаться на правом берегу реки в створе ул. 29-й линия и примыкать к ул. Островной. Стоимость разработки документации составила 18,5 млн руб., что на пять миллионов руб. меньше первоначальной цены контракта. Компания должна была завершить работы до конца ноября 2024 года.