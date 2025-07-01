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Из Шанхая в Алматы открываются прямые авиарейсы

Полеты будут выполняться с 4 июля.

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. Акимат Алматы сообщил о запуске прямых рейсов по направлению Шанхай-Алматы.

С 4 июля выполнять полеты будет авиакомпания China Eastern Airlines.

«На борту первого рейса ожидается прибытие представителей авиакомпании, китайских СМИ и блогеров, что обеспечит широкое освещение открытия авиарейса в Китае. В честь данного мероприятия городским управлением туризма будет организована акция “Символ Алматы в подарок” — пассажиров рейса встретят памятными сувенирами», — сообщили в акимате.

Новый маршрут стал результатом договоренностей, достигнутых между акиматом мегаполиса и руководством China Eastern Airlines в феврале 2025 года. Это первое направление авиакомпании в Центральной Азии.

«С запуском рейса город станет еще более доступным для китайских туристов и деловых кругов. Только в первом квартале 2025 года Алматы посетили свыше 20,9 тыс. туристов из КНР, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили власти города.

На данный момент Алматы связан прямыми рейсами с китайскими городами, это:

  • Пекин;
  • Гуанчжоу;
  • Сиань;
  • Урумчи;
  • Ханчжоу;
  • Санья.

Новый маршрут дополнит существующую сеть и повысит частоту перелетов между странами, которая превышает 150 рейсов в месяц.