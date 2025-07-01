Из Шанхая в Алматы открываются прямые авиарейсы

«С запуском рейса город станет еще более доступным для китайских туристов и деловых кругов. Только в первом квартале 2025 года Алматы посетили свыше 20,9 тыс. туристов из КНР, что на 39,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили власти города.