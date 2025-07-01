Дорожники назвали главную тенденцию ремонта дорог в Екатеринбурге

«Это требование городского заказчика, чтобы все работы велись без перекрытия движения в круглосуточном режиме. Это по всему городу общая тенденция. На качестве работ это не отражается. Перекрывают только тогда, когда проезд абсолютно невозможен», — отметил Чечушков.