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Дорожники назвали главную тенденцию ремонта дорог в Екатеринбурге

Подрядчик указал на главную тенденцию ремонта дорог в Екатеринбурге.

Большинство ремонтных работ в Екатеринбурге в этом году ведутся без перекрытия движения. Об этом заявил представитель «Трест Уралтрансспецстрой» Николай Чечушков. Компания, в частности, занималась ремонтом участка Ленина — Карла Либкнехта.

«Это требование городского заказчика, чтобы все работы велись без перекрытия движения в круглосуточном режиме. Это по всему городу общая тенденция. На качестве работ это не отражается. Перекрывают только тогда, когда проезд абсолютно невозможен», — отметил Чечушков.

По его словам, на участке Ленина — Карла Либкнехта рабочие убрали колею, уложили более прочное покрытие, поменяли тротуары и плитку, убрали брусчатку с трамвайных путей. По условиям контракта подрядчик дал гарантию четыре года. Сейчас работы выполнены на 80%, отметил представитель компании.