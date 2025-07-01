Из-за засухи в девяти районах Ростовской области ввели режим ЧС

Ростовская область расширяет зону действия режима ЧС из-за аномальной засухи. Губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения еще в девяти районах региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Критическая ситуация сложилась в Аксайском, Багаевском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком, Целинском районах.
Общее количество территорий с режимом ЧС достигло 19. Причина — снижение запасов почвенной влаги. Из-за этого в регионе 540 тысяч гектаров поврежденных посевов, а также 60 тысяч полностью погибшего урожая.