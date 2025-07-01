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Из-за засухи в девяти районах Ростовской области ввели режим ЧС

Засуха наступает: в 19 районах Дона введен режим ЧС.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 79% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Ростовская область расширяет зону действия режима ЧС из-за аномальной засухи. Губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения еще в девяти районах региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Критическая ситуация сложилась в Аксайском, Багаевском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком, Целинском районах.

Общее количество территорий с режимом ЧС достигло 19. Причина — снижение запасов почвенной влаги. Из-за этого в регионе 540 тысяч гектаров поврежденных посевов, а также 60 тысяч полностью погибшего урожая.