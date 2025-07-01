На Среднем Урале закрывается популярный бренд одежды

Владелица уральского бренда одежды Oztrend екатеринбурженка Ирина Озорина объявила о его закрытии. Бизнес просуществовал на рынке почти десять лет.
— Нам тяжело сообщать эту новость, но мы вынуждены взять паузу. Возможно, это лишь перерыв перед новым витком, но сейчас мы освобождаем склады и пространство, — сообщила бизнеследи в своих соцсетях.
Ирина рассказала, что в последнее время боролась за то, чтобы сохранить бренд, но попытки не увенчались успехом.
— Я старалась не сдаваться. Но я больше не могу тащить это на себе. Мне больно, правда. Как будто теряю часть себя, — объяснила предпринимательница.
Какие именно трудности переживал бренд, женщина не уточнила.
Oztrend был основан в 2016 году. Фирма создавала одежду для всей семьи и работала в Екатеринбурге и Стамбуле.