Производство речных судов планируют запустить в Пинске

Относительно Пинского судостроительно-судоремонтного завода подписан Указ Президента. В предприятие намерены вдохнуть новую жизнь. Это, как ожидается, поможет также в развитии водного туризма в Беларуси. По мнению руководства Брестской области, имеющийся в этой сфере потенциал используется не в полной мере. Вопросы развития судоходства обсуждаются не только с российскими партнерами. Есть предложения из других стран. Так, в июле намечены переговоры с представителями Китая.