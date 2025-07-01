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Производство речных судов планируют запустить в Пинске

Беларусь будет развивать судоремонтные мощности. Производство речных судов планируют запустить в Пинске.

Источник: ОНТ

Инициативу поддержат партнеры из Нижегородской области России. Стороны договорились о совместных усилиях в развитии судоходства в нашей стране — соседи поделятся компетенциями от обучения до сборки. Уже есть первичный портфель заказов.

Относительно Пинского судостроительно-судоремонтного завода подписан Указ Президента. В предприятие намерены вдохнуть новую жизнь. Это, как ожидается, поможет также в развитии водного туризма в Беларуси. По мнению руководства Брестской области, имеющийся в этой сфере потенциал используется не в полной мере. Вопросы развития судоходства обсуждаются не только с российскими партнерами. Есть предложения из других стран. Так, в июле намечены переговоры с представителями Китая.