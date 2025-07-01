В Башкирии объем производства сельхозпродукции достиг 64 млрд рублей.

Боле 95% валовой продукции АПК приходится на сектор животноводства. Так, почти в 2,2 раза выросло производство яиц (337,3 млн), скота и птицы — на 1,6% (149,5 тыс. тонн). В рамках реализуемого нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предусматривается значительный рост производства продукции АПК. В 2030 году индекс производства должен составить не менее 25% в сравнении с 2021 годом.