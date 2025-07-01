BBI: состояние богатейших бизнесменов из РФ увеличилось на 24 млрд долларов

В числе упомянутых россиян, к примеру, президент горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, с начала года заработавший, по данным Bloomberg, почти 4 миллиарда долларов и тем самым увеличивший свое состояние примерно до 32 миллиардов, а также председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, понесший, как отмечается, наибольшие убытки — его состояние уменьшилось более чем на 1 миллиард долларов и составляет около 24 миллиардов.