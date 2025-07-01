На одном из заводов Челябинска введут четырёхдневку

Схожая картина — и на других крупнейших российских предприятиях. В апреле на четырёхдневную неделю перевёл сотрудников ростовский «Ростсельмаш», потом — АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (Ленинградская область, входит в ПАО «Научно-производственная корпорация “Объединенная вагонная компания”), Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры.