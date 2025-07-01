На одном из заводов Челябинска введут четырёхдневку

Всего на ЧЭМК трудятся 6 тыс. человек.
Причина введения неполной рабочей недели — значительная волатильность курса валют, неблагоприятные условия на рынках ферросплавной продукции, значительное падение потребительского спроса, необходимость обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятия. Решение стало частью антикризисной программы: с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю до конца 2025 г., приводит «Ъ» заявление ЧЭМК.
Схожая картина — и на других крупнейших российских предприятиях. В апреле на четырёхдневную неделю перевёл сотрудников ростовский «Ростсельмаш», потом — АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (Ленинградская область, входит в ПАО «Научно-производственная корпорация “Объединенная вагонная компания”), Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры.
19 июня генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев заявлял о том, что ряд металлургических производств в России может закрыться из-за ситуации на рынке. Причиной он называл «жесткую хватку денежно-кредитной политики».
Руководство Центробанка держит ключевую ставку на аномально высоком уровне 20% и утверждает, что это нужно для «планового охлаждения экономики».
Однако министр экономического развития России Максим Решетников полагает, что экономика страны стоит на грани рецессии.