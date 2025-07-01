Импортозамещенный Ту-214 выполнил 40 полетов в ходе сертификационных испытаний

В июне 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах довести выпуск Ту-214 до 20 единиц ежегодно к 2027−2028 годам. Тогда же глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал о работе по масштабированию производства среднемагистральных самолетов для российских авиакомпаний.