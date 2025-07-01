Импортозамещенный Ту-214 выполнил 40 полетов в ходе сертификационных испытаний

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Параллельно испытания проходит Ил-114−300, который выполнил 116 полетов. Этим летом прототип самолета планируют оснастить новой противообледенительной системой, а осенью — интерьером пассажирского салона.
В июне 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах довести выпуск Ту-214 до 20 единиц ежегодно к 2027−2028 годам. Тогда же глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал о работе по масштабированию производства среднемагистральных самолетов для российских авиакомпаний.
В марте 2025 года сообщалось, что Казанский авиазавод столкнулся с дефицитом инженерных кадров, что может повлиять на выполнение планов по производству в 2025 году. Модернизация завода запланирована на 2026−2027 годы.