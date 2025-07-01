Самые низкие зарплаты в Минске оказались в сфере образования

Что касается строительной отрасли, то там заработная плата составила 3876,7 рубля, в профессиональной, научной, технической деятельности — 3721,8 рубля. В оптовой и розничной торговле, ремонте мотоциклов и автомобилей заплата оказалась 3152,3 рубля, а в транспортной деятельности — 3185,4 рубля. Заработная плата в сфере образования в мае 2025 года составила 2223,6 рубля.