Самые низкие зарплаты в Минске оказались в сфере образования. Это следует из данных Главного статистического управления Минска, которые опубликованы на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Минске составила 3504 рубля. По видам экономической деятельности самой высокой оказалась зарплата сотрудникам, занятым в сфере «Информация и связь» — 6510,9 рубля.
Согласно информации, в мае 2025 года работникам финансовой и страховой деятельности начислили заработную плату 4708,2 рубля, сотрудникам сельского, лесного и рыбного хозяйства было начислено 4551,8 рубля.
Что касается строительной отрасли, то там заработная плата составила 3876,7 рубля, в профессиональной, научной, технической деятельности — 3721,8 рубля. В оптовой и розничной торговле, ремонте мотоциклов и автомобилей заплата оказалась 3152,3 рубля, а в транспортной деятельности — 3185,4 рубля. Заработная плата в сфере образования в мае 2025 года составила 2223,6 рубля.
Тем временем Минтранс сказал, отменят ли техосмотр для физлиц в Беларуси по аналогии с РФ.
Ранее Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.
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