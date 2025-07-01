Компания Roodell оштрафована за вводящую в заблуждение рекламу Kia Sonet

Как сообщили в Комитете, в ряде рекламных объявлений, размещённых в СМИ и социальных сетях, распространялась информация о возможности приобрести автомобиль Kia Sonet «за 0% в рассрочку». Однако, как установили специалисты, в этих материалах отсутствовала точная информация о существенных условиях договора, включая сведения о дополнительных платежах. Это является нарушением требований статьи 43 Закона «О рекламе».