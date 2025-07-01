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Компания Roodell оштрафована за вводящую в заблуждение рекламу Kia Sonet

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июля). Интересная история произошла с компанией Roodell, занимающейся реализацией автомобилей Kia в Узбекистане. Комитет по конкуренции и защите прав потребителей выявил нарушения в рекламных материалах, касающихся модели Kia Sonet.

Как сообщили в Комитете, в ряде рекламных объявлений, размещённых в СМИ и социальных сетях, распространялась информация о возможности приобрести автомобиль Kia Sonet «за 0% в рассрочку». Однако, как установили специалисты, в этих материалах отсутствовала точная информация о существенных условиях договора, включая сведения о дополнительных платежах. Это является нарушением требований статьи 43 Закона «О рекламе».

Такая реклама, по мнению Комитета, вводила потребителей в заблуждение и могла побудить их принимать решения на основе неполной или недостоверной информации.

Хотя представители ведомства не раскрыли подробностей дела, в социальных сетях ранее появлялась информация о том, что автомобили Kia Sonet, предлагаемые в рассрочку под 0%, оказывались дороже примерно на 30 миллионов сумов по сравнению с машинами, реализуемыми за полную стоимость по прайс-листу.

По итогам рассмотрения дела Специальная комиссия Комитета приняла решение о наложении на Roodell финансового штрафа. Компании выданы предписания об устранении нарушений и недопущении их в будущем.

Комитет по конкуренции и защите прав потребителей призвал всех участников рынка строго соблюдать законодательство и предоставлять потребителям только точную, прозрачную и объективную информацию, особенно в сфере рекламы.