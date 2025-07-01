Компания Roodell оштрафована за вводящую в заблуждение рекламу Kia Sonet

Как сообщили в Комитете, в ряде рекламных объявлений, размещённых в СМИ и социальных сетях, распространялась информация о возможности приобрести автомобиль Kia Sonet «за 0% в рассрочку». Однако, как установили специалисты, в этих материалах отсутствовала точная информация о существенных условиях договора, включая сведения о дополнительных платежах. Это является нарушением требований статьи 43 Закона «О рекламе».
Такая реклама, по мнению Комитета, вводила потребителей в заблуждение и могла побудить их принимать решения на основе неполной или недостоверной информации.
Хотя представители ведомства не раскрыли подробностей дела, в социальных сетях ранее появлялась информация о том, что автомобили Kia Sonet, предлагаемые в рассрочку под 0%, оказывались дороже примерно на 30 миллионов сумов по сравнению с машинами, реализуемыми за полную стоимость по прайс-листу.
По итогам рассмотрения дела Специальная комиссия Комитета приняла решение о наложении на Roodell финансового штрафа. Компании выданы предписания об устранении нарушений и недопущении их в будущем.
Комитет по конкуренции и защите прав потребителей призвал всех участников рынка строго соблюдать законодательство и предоставлять потребителям только точную, прозрачную и объективную информацию, особенно в сфере рекламы.