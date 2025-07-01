В Новосибирске достраивают крупнейшую музыкальную школу региона

В Советском районе Новосибирска на финальной стадии находится строительство крупнейшей музыкальной школы региона. Здание площадью более 5,6 тысячи квадратных метров появится на улице Терешковой — сюда смогут ходить 800 детей, желающих учиться музыке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Музыкальная школа в Академгородке — сегодня самый крупный объект культуры, который строится на территории нашего региона. Готовность объекта — более 90%. Уже полностью завершено благоустройство прилегающей территории, на финишной прямой — внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. По проекту помимо большого количества музыкальных классов, в здании предполагается два концертных зала: большой, рассчитанный на 350 человек и малый — на 60 мест, две студии звукозаписи, помещение для хранения инструментов, большой класс для хора, библиотека. Фактически с вводом новой музыкальной школы в Академгородке появится новый культурно-досуговый центр для жителей, — прокомментировал Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.
Здесь разместится «Детская музыкальная школа № 10», которая сейчас работает в цокольном этаже лицея № 130.
Это самый масштабный культурный объект, строящийся в регионе сегодня. После открытия школа станет новым центром притяжения для жителей Академгородка: здесь будут проходить концерты, фестивали и музыкальные встречи районного и городского уровня.