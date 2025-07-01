В Новосибирске достраивают крупнейшую музыкальную школу региона

— Музыкальная школа в Академгородке — сегодня самый крупный объект культуры, который строится на территории нашего региона. Готовность объекта — более 90%. Уже полностью завершено благоустройство прилегающей территории, на финишной прямой — внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. По проекту помимо большого количества музыкальных классов, в здании предполагается два концертных зала: большой, рассчитанный на 350 человек и малый — на 60 мест, две студии звукозаписи, помещение для хранения инструментов, большой класс для хора, библиотека. Фактически с вводом новой музыкальной школы в Академгородке появится новый культурно-досуговый центр для жителей, — прокомментировал Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.