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В Госдуме прокомментировали информацию о заморозке вкладов в банках

Депутат Аксаков: Слух про заморозку вкладов могли пустить девелоперы.

Источник: Комсомольская правда

Слухи о возможной заморозке денег на вкладах в российских банках в конце прошлого года могли быть намеренно распространяются девелоперами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. По его мнению, это могла быть пиар-акция для стимулирования спроса на недвижимость.

Аксаков также допустил, что слухи могли появиться из-за некомпетентных комментариев, которые затем подхватили интернет-издания для привлечения аудитории. Он напомнил, что Банк России, правительство, Госдума и эксперты сразу опровергли эту информацию.

Депутат подчеркнул, что вклады граждан играют важную роль в экономике. Банки используют эти средства для выдачи кредитов, что позволяет им получать доход и выполнять обязательства перед вкладчиками.

«Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла», — заключил глава комитета Госдумы.

Ранее KP.RU сообщал, что в российских банках снизились процентные ставки по вкладам. В среднем они теперь составляют от 18 до 20,5%. Граждане стали активнее размещать сбережения на депозитах, при этом реже оформляют кредиты.