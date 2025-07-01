В Госдуме прокомментировали информацию о заморозке вкладов в банках

Слухи о возможной заморозке денег на вкладах в российских банках в конце прошлого года могли быть намеренно распространяются девелоперами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. По его мнению, это могла быть пиар-акция для стимулирования спроса на недвижимость.