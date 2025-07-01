В Госдуме прокомментировали информацию о заморозке вкладов в банках

Слухи о возможной заморозке денег на вкладах в российских банках в конце прошлого года могли быть намеренно распространяются девелоперами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. По его мнению, это могла быть пиар-акция для стимулирования спроса на недвижимость.
Аксаков также допустил, что слухи могли появиться из-за некомпетентных комментариев, которые затем подхватили интернет-издания для привлечения аудитории. Он напомнил, что Банк России, правительство, Госдума и эксперты сразу опровергли эту информацию.
Депутат подчеркнул, что вклады граждан играют важную роль в экономике. Банки используют эти средства для выдачи кредитов, что позволяет им получать доход и выполнять обязательства перед вкладчиками.
«Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла», — заключил глава комитета Госдумы.
Ранее KP.RU сообщал, что в российских банках снизились процентные ставки по вкладам. В среднем они теперь составляют от 18 до 20,5%. Граждане стали активнее размещать сбережения на депозитах, при этом реже оформляют кредиты.