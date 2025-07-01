Минтруда сказало, как получить матпомощь к школе не менее 138 рублей на ребенка. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«С 1 июля в ряде регионов страны начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей», — уточнили в пресс-службе.
В госоргане напомнили, что указанная выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет, доход значения не имеет. Отмечается, что сумма составит 30% от бюджета прожиточного минимума (на 1 августа 2025) на каждого ребенка-школьника. В Беларуси на 1 июля 2025 года БПМ составляет 462,58 рубля. То есть на данный момент, сумма выплаты составляет 138,77 рубля. Однако, в августе она наверняка увеличится, поскольку, как правило, после очередного перерасчета БПМ вырастает.
В Минтруда уточнили, что за указанной выплатой следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Кроме того, в Минске и некоторых районах Гродненской, Брестской, Витебской областей необходимо обращаться по месту учебы ребенка.
Сообщается, что в Беларуси также предусмотрена и дополнительная помощь: государственная адресная социальная помощь, помощь по месту работы родителей, согласно коллективным договорам, локальным актам нанимателя. Кроме того, в стране проводятся благотворительные акции. Речь идет про «Собери ребенка в школу», «Школьный ранец» и другие.
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