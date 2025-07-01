Минтруда сказало, как получить матпомощь к школе не менее 138 рублей на ребенка

В госоргане напомнили, что указанная выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет, доход значения не имеет. Отмечается, что сумма составит 30% от бюджета прожиточного минимума (на 1 августа 2025) на каждого ребенка-школьника. В Беларуси на 1 июля 2025 года БПМ составляет 462,58 рубля. То есть на данный момент, сумма выплаты составляет 138,77 рубля. Однако, в августе она наверняка увеличится, поскольку, как правило, после очередного перерасчета БПМ вырастает.