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Минтруда сказало, как получить матпомощь к школе не менее 138 рублей на ребенка

Минтруда сказало, что из белорусов может получить матпомощь к школе.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, как получить матпомощь к школе не менее 138 рублей на ребенка. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«С 1 июля в ряде регионов страны начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей», — уточнили в пресс-службе.

В госоргане напомнили, что указанная выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет, доход значения не имеет. Отмечается, что сумма составит 30% от бюджета прожиточного минимума (на 1 августа 2025) на каждого ребенка-школьника. В Беларуси на 1 июля 2025 года БПМ составляет 462,58 рубля. То есть на данный момент, сумма выплаты составляет 138,77 рубля. Однако, в августе она наверняка увеличится, поскольку, как правило, после очередного перерасчета БПМ вырастает.

В Минтруда уточнили, что за указанной выплатой следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Кроме того, в Минске и некоторых районах Гродненской, Брестской, Витебской областей необходимо обращаться по месту учебы ребенка.

Сообщается, что в Беларуси также предусмотрена и дополнительная помощь: государственная адресная социальная помощь, помощь по месту работы родителей, согласно коллективным договорам, локальным актам нанимателя. Кроме того, в стране проводятся благотворительные акции. Речь идет про «Собери ребенка в школу», «Школьный ранец» и другие.

Ранее Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало, кому из белорусов единовременно выплатят 6,9 тысячи рублей.

А еще мы собрали, что изменилось в Беларуси с 1 июля 2025 года: бюджетникам поднимут зарплаты, подорожают кредиты, новшества по выплатам пенсий и пособий, обязательное сканирование маркировки на кассе.