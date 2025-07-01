Птицефабрику оштрафовали за опасное куриное мясо под Волгоградом

Все началось в сентябре 2024 года, когда при проверке голени птицы нашли этот опасный для здоровья потребителей антибиотик. Согласно регламенту, наличие остатков ветеринарных препаратов, включая антимикробные, в пищевой продукции недопустимо. Это требование направлено на защиту жизни и здоровья граждан.