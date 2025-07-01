Птицефабрику оштрафовали за опасное куриное мясо под Волгоградом

В Волгоградской области разгорелись судебные разбирательства между региональным управлением Россельхознадзора и АО «Птицефабрика Краснодонская». Причиной стал обнаруженный в продукции птицефабрики антибиотик хлорамфеникол, что является грубейшим нарушением, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на надзорное ведомство.
Все началось в сентябре 2024 года, когда при проверке голени птицы нашли этот опасный для здоровья потребителей антибиотик. Согласно регламенту, наличие остатков ветеринарных препаратов, включая антимикробные, в пищевой продукции недопустимо. Это требование направлено на защиту жизни и здоровья граждан.
Россельхознадзор, получив информацию об угрозе здоровью людей, провел внеплановую выездную проверку на птицефабрике, согласовав её с прокуратурой области. То, что увидели проверяющие, повергло в шок: многочисленные нарушения правил содержания птиц на предприятиях закрытого типа вопиюще не соответствовали обязательным ветеринарным требованиям.
По результатам проверки птицефабрику привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Однако руководство предприятия не согласилось с таким решением и обратилось в суд, требуя отменить постановление Россельхознадзора.
В марте 2025 года суд первой инстанции отказал птицефабрике в удовлетворении иска. Предприятие не сдалось и попыталось оспорить решение в апелляционном суде. Апелляционный суд подтвердил, что все обстоятельства дела и наличие административного правонарушения полностью подтверждаются представленными доказательствами.