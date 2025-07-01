В Башкирии в пятницу отменят три электрички

В связи с ремонтом путей на железнодорожном перегоне Аксёново — Глуховская 4 июля изменится расписание пригородных поездов. Об этом предупредили в БППК.
Отменяются электрички:
— Раевка (отпр.05.36) — Талды-Булак (приб.07.39),
— Талды-Булак (отпр.16.53) — Дема (приб.20.52),
— Дема (отпр.21.00) — Тавтиманово (приб.22.21).
Ещё одно изменение: поезд Приютово — Тавтиманово отправится на 3 минуты раньше.
Приютово (приб.15.42) — Аксеново (приб.16.27, отпр.16.28) — Тавтиманово (приб.20.14).
Как сообщалось ранее, в текущем году в регионе запланировано привести в порядок 100 км путей и 30 стрелочных переводов.