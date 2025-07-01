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В Башкирии в пятницу отменят три электрички

Их маршрут проходит через ремонтируемый перегон Аксёново — Глуховская.

Источник: БППК

В связи с ремонтом путей на железнодорожном перегоне Аксёново — Глуховская 4 июля изменится расписание пригородных поездов. Об этом предупредили в БППК.

Отменяются электрички:

— Раевка (отпр.05.36) — Талды-Булак (приб.07.39),

— Талды-Булак (отпр.16.53) — Дема (приб.20.52),

— Дема (отпр.21.00) — Тавтиманово (приб.22.21).

Ещё одно изменение: поезд Приютово — Тавтиманово отправится на 3 минуты раньше.

Приютово (приб.15.42) — Аксеново (приб.16.27, отпр.16.28) — Тавтиманово (приб.20.14).

Как сообщалось ранее, в текущем году в регионе запланировано привести в порядок 100 км путей и 30 стрелочных переводов.