В Узбекистане упростили регистрацию на внутренние рейсы

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане регистрация на внутренние рейсы стала еще проще, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
«Согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан, с 1 июля пассажиры смогут пройти регистрацию на рейсы внутри страны с помощью электронных версий документов, удостоверяющих личность», — говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили алгоритм действий:
- пассажир перед регистрацией в аэропорту заходит в личный аккаунт на сайте/приложении my.gov.uz или в приложении «Социальная карта»;
- затем переходит на страницу с личными данными и показывает удостоверение личности в электронном виде агенту на стойке регистрации.
В Uzbekistan Airports предупредили, что в качестве удостоверения личности признаются только актуальные данные с приложений my.gov.uz или «Социальная карта». Копии, фотографии, отсканированные варианты паспорта/ID либо скриншоты страницы с личными данными, удостоверяющими личность, принимать при регистрации не будут.