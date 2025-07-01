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В Узбекистане упростили регистрацию на внутренние рейсы

Соответствующее постановление подписал Кабинет министров республики.

Источник: Аргументы и факты

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане регистрация на внутренние рейсы стала еще проще, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

«Согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан, с 1 июля пассажиры смогут пройти регистрацию на рейсы внутри страны с помощью электронных версий документов, удостоверяющих личность», — говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили алгоритм действий:

  • пассажир перед регистрацией в аэропорту заходит в личный аккаунт на сайте/приложении my.gov.uz или в приложении «Социальная карта»;
  • затем переходит на страницу с личными данными и показывает удостоверение личности в электронном виде агенту на стойке регистрации.

В Uzbekistan Airports предупредили, что в качестве удостоверения личности признаются только актуальные данные с приложений my.gov.uz или «Социальная карта». Копии, фотографии, отсканированные варианты паспорта/ID либо скриншоты страницы с личными данными, удостоверяющими личность, принимать при регистрации не будут.