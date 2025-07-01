В Узбекистане упростили регистрацию на внутренние рейсы

В Uzbekistan Airports предупредили, что в качестве удостоверения личности признаются только актуальные данные с приложений my.gov.uz или «Социальная карта». Копии, фотографии, отсканированные варианты паспорта/ID либо скриншоты страницы с личными данными, удостоверяющими личность, принимать при регистрации не будут.