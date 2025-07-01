Глэмпинг-отель построят в Нижнем Новгороде

Глэмпинг-отель построят в районе проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Работами займется ООО «Инторг», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области по итогам совета по земельным и имущественным отношениям.
Глэмпинг-отель расположится на территории в более чем 4 тысячи кв. метров, а само строительство обойдется в 54 млн рублей. Построить все намерены за три года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стартовали работы по реставрации «Дома Чардымова» на Большой Печерской улице в Нижнем Новгороде.