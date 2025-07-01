Власти Братска планируют снести аварийный четырехэтажный дом в Осиновке

Ранее в братских пабликах в социальных сетях и телеграм-каналах распространилось сообщение, в котором утверждалось, что жители Осиновки собрали более 100 подписей под обращением в прокуратуру и мэрию Братска с требованием снести дом на улице Калужской, 5. Подписавшиеся уверяли, что, несмотря на расселение, в здание по-прежнему имеется свободный доступ. В нем могут проживать лица без определенного места жительства, что представляет опасность для окружающих, а вокруг дома постепенно появляются несанкционированные свалки.