Власти Братска планируют снести аварийный четырехэтажный дом в Осиновке

В документации тендера указано, что постановление о сносе расселенного дома было подписано мэром Александром Дубровиным еще в марте текущего года. За разработку проекта власти города готовы заплатить до 676,8 тысяч рублей.
В техническом задании к тендеру также указывается, что кирпичный жилой дом на улице Калужской, 5 был построен в 1964 году. Его общая площадь — 1789,87 квадратных метров, строительный объем — 6,5 тысяч кубических метров. Дом уже отключен от электросетей, сетей водоснабжения и канализации.
На разработку проекта по сносу дома и получения положительного заключения экспертизы подрядчику отводится 140 дней. Только после разработки проекта и получения экспертизы могут начаться работы по сносу дома.
Ранее в братских пабликах в социальных сетях и телеграм-каналах распространилось сообщение, в котором утверждалось, что жители Осиновки собрали более 100 подписей под обращением в прокуратуру и мэрию Братска с требованием снести дом на улице Калужской, 5. Подписавшиеся уверяли, что, несмотря на расселение, в здание по-прежнему имеется свободный доступ. В нем могут проживать лица без определенного места жительства, что представляет опасность для окружающих, а вокруг дома постепенно появляются несанкционированные свалки.
Такие дома, как на улице Калужской, 5, в Братске еще не сносили. Пока лишь разбирали и разбирают двухэтажные брусовые дома, расселение по госпрограмме переселения из аварийного жилья.