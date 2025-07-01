Центробанк Узбекистана запретил автоматическое списание пособий и материальной помощи с карт в счёт погашения кредитов

Такое решение было принято после многочисленных обращений граждан и жалоб в социальных сетях.
Как отмечает регулятор, социальные выплаты — будь то детские пособия для малообеспеченных семей, пособия для лиц с инвалидностью, выплаты по временной нетрудоспособности или другие формы материальной поддержки — являются мерами социальной защиты, направленными на поддержку уязвимых слоёв населения. Эти средства не должны использоваться для автоматического погашения долгов без согласия получателя.
Центробанк напомнил, что статья 21 закона «О защите прав потребителей» прямо запрещает включение в договор условий, которые ущемляют права потребителей, а также лишают их предусмотренных законом льгот и преимуществ.
Регулятор расценивает автоматическое списание социальных выплат в счёт кредитной задолженности в безакцептном порядке как практику, противоречащую принципам справедливости и добросовестности.
В связи с этим Центробанк обязал все кредитные организации пересмотреть свои внутренние регламенты и автоматизированные системы взыскания, чтобы исключить возможность использования социальных выплат для погашения долгов без согласия граждан.
Кроме того, в случае поступления жалоб от граждан по таким фактам кредитные организации должны незамедлительно прекратить взыскание и обеспечить возврат списанных средств.
Гражданам рекомендуют при обнаружении подобных ситуаций обращаться в свои банки или напрямую в Центральный банк.