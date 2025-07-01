Центробанк Узбекистана запретил автоматическое списание пособий и материальной помощи с карт в счёт погашения кредитов

Как отмечает регулятор, социальные выплаты — будь то детские пособия для малообеспеченных семей, пособия для лиц с инвалидностью, выплаты по временной нетрудоспособности или другие формы материальной поддержки — являются мерами социальной защиты, направленными на поддержку уязвимых слоёв населения. Эти средства не должны использоваться для автоматического погашения долгов без согласия получателя.