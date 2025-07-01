Точки для торговли арбузами и дынями определили в Волгограде

Как уточнили в администрации Волгограда, 15 точек расположены в Тракторозаводском районе, 8 — в Дзержинском, 7 — в Краснооктябрьском, 12 — в Кировском. Также по 6 площадок находятся в Центральном и Ворошиловском районах, а по 13 — в Советском и Красноармейском.