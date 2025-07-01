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Точки для торговли арбузами и дынями определили в Волгограде

Официальные места для бахчевых развалов предоставляются по итогам открытых конкурсных процедур, а также по мере готовности предпринимателей.

Как уточнили в администрации Волгограда, 15 точек расположены в Тракторозаводском районе, 8 — в Дзержинском, 7 — в Краснооктябрьском, 12 — в Кировском. Также по 6 площадок находятся в Центральном и Ворошиловском районах, а по 13 — в Советском и Красноармейском.

Такие торговые объекты отвечают существующим требованиям. Бахчевые развалы нельзя располагать на коммунальных сетях, в арках домов, а также на остановках, обочинах дорог. При себе продавцы должны иметь разрешение на торговлю, медицинскую книжку, документы, подтверждающие качество, а также безопасность продукции.

Сами точки продажи и прилегающая к ним территория обязательно должны содержаться в чистоте. Работу бахчевых развалов будут контролировать надзорные органы. Купить безопасные арбузы и дыни также можно будет на рынках и сельхозярмарках города.

Известен перечень адресов торговых точек.