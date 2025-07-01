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Развитие троллейбусной сети в Березниках оценили в 1,2 млрд рублей

Местная администрация рассказала, что, вопреки слухам, отказываться от троллейбусов не будет.

Источник: Комсомольская правда

В начале июня в местных интернет-сообществах появилась информация, что до конца года в Березниках полностью откажутся от троллейбусов как от городского общественного транспорта.

Однако в администрации Березниковского муниципального округа изданию Business-Class опровергли эту информацию.

— Слухи по вопросу снятия всех троллейбусов с маршрутов в Березниках не подтверждаем, — рассказали в пресс-службе управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города.

В настоящее время в Березниках 5 маршрутов, на которые выходят 18 троллейбусов. И в администрации подтверждают, что их износ составляет 80%, а износ инфраструктуры — 70%.

Сейчас местные власти ведут переговоры с краевым Министерством транспорта о перспективах развития транспортной системы, включая вопросы сохранения и обновления парка электротранспорта.

Напомним, после отказа от троллейбусов в Перми Березники остаются единственным городом Пермского края, в котором продолжают использовать троллейбусы. В 2020 году муниципалитет получил партию бывших в эксплуатации троллейбусов от МУП «Пермгорэлектротранс».