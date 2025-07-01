В Омске экс-подрядчика по строительству стационара обязали вернуть 1,3 млрд

На возведение детского инфекционного стационара в рамках национального проекта «Здравоохранения» выделили более 6,3 млрд рублей, но Военно-строительная компания остановила работы. В апреле 2025 года в пресс-службе министерств строительства и архитектуры региона РБК Омск сообщили, что объект будет достраивать другой подрядчик, перед которым стоит задача по завершению теплового контура, монтажу инженерных сетей и отделке помещений. Несмотря на поиск нового подрядчика, в Минстрое подчеркнули, что детский инфекционный стационар, как и предполагалось изначально, должны ввести в 2027 году.