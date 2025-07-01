В Омске экс-подрядчика по строительству стационара обязали вернуть 1,3 млрд

Военно-строительную компанию, которая занималась строительством детского инфекционного стационара в Омске, требуют вернуть почти 1,3 млрд рублей за неисполнение контрактных обязательств. Соответствующий иск подал заместитель прокурора Омской области в арбитражный суд региона. Информация об этом размещена в системе «Электронное правосудие».
Надзорное ведомство требует наложить арест на имущество Военно-строительной компании в качестве обеспечительной меры. Как сообщили РБК Омск в пресс-службе областной прокуратуры, иск связан именно со строительством детского инфекционного стационара.
О начале возведения этого объекта на улице Перелета в Кировском округе 22 июня 2023 года в своём телеграм-канале объявил тогда ещё врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он сообщил, что объект площадью более 33 тысячи кв. м будет состоять из лечебного корпуса на 300 человек, а для врачей районных больниц планируется открыть консультативный центр по вопросам, связанным с инфекционными патологиями.
Также министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко отмечал, что в лечебном корпусе будут размещены отделение реанимации и интенсивной терапии, а также отделение для детей с воздушно-капельными инфекциями, острыми респираторными заболеваниями. В здании должны заработать приемное отделение, лаборатории, физиотерапевтическое отделение и кафедра детских инфекционных болезней.
На возведение детского инфекционного стационара в рамках национального проекта «Здравоохранения» выделили более 6,3 млрд рублей, но Военно-строительная компания остановила работы. В апреле 2025 года в пресс-службе министерств строительства и архитектуры региона РБК Омск сообщили, что объект будет достраивать другой подрядчик, перед которым стоит задача по завершению теплового контура, монтажу инженерных сетей и отделке помещений. Несмотря на поиск нового подрядчика, в Минстрое подчеркнули, что детский инфекционный стационар, как и предполагалось изначально, должны ввести в 2027 году.
В конце июня 2025 года стало известно, что на достройку объекта потребуется 4,4 млрд рублей. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика появился на сайте госзакупок.
С бывшим подрядчиком начала судиться прокуратура. В качестве третьего лица по делу привлечено, в частности, министерство строительства и архитектуры Омской области.
Министерство обороны РФ подало уже несколько десятков исков к Военно-строительной компании. Как сообщал ТАСС, сумма исковых требований за 11 месяцев 2024 года превышала 19,2 млрд рублей. В 2023 году сумма исков составила 441,3 млн рублей. Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.
В июле 2024 года экс-глава ВСК Андрей Белков был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на поставку, монтаж и пусконаладку томографа при реконструкции лечебно-диагностического центра минобороны РФ в Москве. Ему грозит до 10 лет колонии.