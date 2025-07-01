Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одна авиакомпания начала выполнять рейсы между Харбином и Владивостоком

Спустя шесть лет полёты на этом направлении возобновила китайская China Southern Airlines.

Источник: Андрей Ефимкин, Международный аэропорт "Владивосток"

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила регулярные полёты между Харбином и Владивостоком, прерванные в 2020 году с приходом пандемии. Первый рейс во Владивосток был выполнен во вторник, 1 июля. На маршруте задействовано воздушное судно Airbus A320, сообщает ИА PrimaMedia.

В дальнейшем рейсы будут выполняться дважды в неделю (по вторникам и субботам). Ориентировочное время в пути — 50 минут.

На данный момент полёты по этому маршруту Харбином также выполняют китайская авиакомпания Chengdu Airlines, российские авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и «Аврора».

China Southern Airlines основана в 1988 году, штаб-квартира находится в Гуанчжоу.

По информации пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», на текущий момент Владивосток связан авиасообщением с семью городами Китая: Пекин, Харбин, Далянь, Яньцзи, Санья, Сиань и Шанхай. В течение июля ожидается открытие еще трех новых китайских направлений.