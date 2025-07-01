Еще одна авиакомпания начала выполнять рейсы между Харбином и Владивостоком

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила регулярные полёты между Харбином и Владивостоком, прерванные в 2020 году с приходом пандемии. Первый рейс во Владивосток был выполнен во вторник, 1 июля. На маршруте задействовано воздушное судно Airbus A320, сообщает ИА PrimaMedia.