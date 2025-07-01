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Хабаровский край введет компенсации за рост тарифов ЖКУ

С 1 июля допустимый рост тарифов составит 10,2%.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году правительство Хабаровского края выделит 855 миллионов рублей на компенсацию жителям повышения платежей за коммунальные услуги. Меры поддержки направлены на снижение финансовой нагрузки в условиях роста тарифов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В первом полугодии 2025 года предельный индекс роста платежей установлен на уровне 0%. С 1 июля допустимый рост тарифов составит 10,2%. Любое превышение этих показателей в квитанциях будет автоматически компенсировано из краевого бюджета.

Программа не требует подачи заявлений от граждан. Расчеты производятся муниципальными администрациями, а информация о размере компенсации будет отражаться в квитанциях в разделе «Справочно».

Эта мера позволит смягчить для жителей края последствия неизбежного роста тарифов в условиях инфляции. Напомним, что параллельно в крае продолжают действовать федеральные и региональные льготы для отдельных категорий граждан.