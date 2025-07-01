Хабаровский край введет компенсации за рост тарифов ЖКУ

В 2025 году правительство Хабаровского края выделит 855 миллионов рублей на компенсацию жителям повышения платежей за коммунальные услуги. Меры поддержки направлены на снижение финансовой нагрузки в условиях роста тарифов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.