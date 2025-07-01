Тарифы на коммуналку для волгоградцев повысились с 1 июля

Стоимость кВт/ч выросла на 12,6%. Для горожан, пользующихся газовыми плитами, тариф на электроэнергию увеличился на 74 копейки: с 5,88 ₽/кВт. ч до 6,62 ₽/кВт. ч. Для жителей сельских населенных пунктов, а также тех, кто проживает в домах с электроплитами и электроотопителями, он вырос на 52 копейки: с 4,12 ₽/кВт.ч до 4,64 ₽/кВт. Ч.