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В Омске построят семиэтажный паркинг на улице Шаронова

Общая площадь объекта составит 15,6 тысячи кв. м.

Источник: Freepik

Омский департамент архитектуры выдал разрешение на строительство нового паркинга на улице Шаронова. Проект предполагает возведение семиэтажного здания общей площадью 15,6 тысячи квадратных метров.

На первом этаже будут расположены въезд и выезд с автоматическими секционными воротами, а также входная группа, технические помещения, лифт и две эвакуационные лестницы. Со второго по шестой этажи будет расположено по 82 парковочных места на каждом уровне, а на последнем, седьмом, этаже — 85 мест. В общей сложности паркинг рассчитан на 495 автомобилей.

Застройщиком проекта выступит компания «Брусника» из Екатеринбурга, которая также занимается строительством жилого микрорайона «Кварталы Драверта» рядом с этим объектом.