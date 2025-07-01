В Омске построят семиэтажный паркинг на улице Шаронова

Омский департамент архитектуры выдал разрешение на строительство нового паркинга на улице Шаронова. Проект предполагает возведение семиэтажного здания общей площадью 15,6 тысячи квадратных метров.
На первом этаже будут расположены въезд и выезд с автоматическими секционными воротами, а также входная группа, технические помещения, лифт и две эвакуационные лестницы. Со второго по шестой этажи будет расположено по 82 парковочных места на каждом уровне, а на последнем, седьмом, этаже — 85 мест. В общей сложности паркинг рассчитан на 495 автомобилей.
Застройщиком проекта выступит компания «Брусника» из Екатеринбурга, которая также занимается строительством жилого микрорайона «Кварталы Драверта» рядом с этим объектом.