В Омске построят семиэтажный паркинг на улице Шаронова

На первом этаже будут расположены въезд и выезд с автоматическими секционными воротами, а также входная группа, технические помещения, лифт и две эвакуационные лестницы. Со второго по шестой этажи будет расположено по 82 парковочных места на каждом уровне, а на последнем, седьмом, этаже — 85 мест. В общей сложности паркинг рассчитан на 495 автомобилей.