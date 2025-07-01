Главгосэкспертиза утвердила проект четвертого этапа ШМСД с мостом через Неву

Как уточняется в проектной документации, на этапе 4.1 ШМСД пересекает Неву, а также улично-дорожную сеть правобережной и левобережной частей Невского и Красногвардейского районов. В зоне пересечения реки предусмотрено строительство нового моста, разводной пролет которого будет реализован в виде однокрылой раскрывающейся системы. Межэстакадные пролеты переправы составят более 100 метров.