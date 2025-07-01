Экс-замглавы Перми назначен руководителем на ПЗСП

Напомним, Субботин ушел с поста советника мэра 31 мая 2024 года. В мэрии он работал с 2009 года, когда возглавлял Дзержинский район Перми, а в 2018 году занимал должность вице-мэра города, отвечая за вопросы жилищно-коммунального хозяйства. После ухода с поста замглавы с ним был заключен срочный контракт советника.