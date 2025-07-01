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Экс-замглавы Перми назначен руководителем на ПЗСП

Игорь Субботин назначен на руководящий пост, он будет заниматься управлением логистикой.

Источник: Комсомольская правда

Игорь Субботин, ранее занимавший должность советника главы Перми, назначен руководителем управления логистики АО «Пермский завод силикатных панелей».

— На этой должности Игорь Субботин будет участвовать в управлении транспортом ПЗСП, в т. ч. железнодорожными поставками, закупками цемента и инертных материалов, — рассказали в пресс-службе ПЗСП.

Напомним, Субботин ушел с поста советника мэра 31 мая 2024 года. В мэрии он работал с 2009 года, когда возглавлял Дзержинский район Перми, а в 2018 году занимал должность вице-мэра города, отвечая за вопросы жилищно-коммунального хозяйства. После ухода с поста замглавы с ним был заключен срочный контракт советника.